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        Beşiktaş'a Samsun´da çiçekli karşılama

        SÜPERLig´in 13´üncü haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:50
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        Beşiktaş'a Samsun´da çiçekli karşılama
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        SÜPERLig´in 13´üncü haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.

        Süper Lig´in 13´üncü haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00´da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı´na geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

        Karşılama esnasında taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verdi.

        Futbolcular ve teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Samsun´da kamp yapacakları otele hareket etti. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Taraftarlardan detay

        - Beşiktaş kafilesinin havalimanından çıkışı

        - Teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verilmesi

        - Otobüsün hareket etmesi

        Haber: GÖKHAN İÇKİLLİ - Kamera: EMRE ÖNCEL-SAMSUN-DHA

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL

        2023-11-25 16:42:09

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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