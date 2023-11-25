Beşiktaş'a Samsun´da çiçekli karşılama

SÜPERLig´in 13´üncü haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.

Süper Lig´in 13´üncü haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00´da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı´na geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Karşılama esnasında taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verdi.

Futbolcular ve teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Samsun´da kamp yapacakları otele hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarlardan detay

- Beşiktaş kafilesinin havalimanından çıkışı

- Teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verilmesi

- Otobüsün hareket etmesi

Haber: GÖKHAN İÇKİLLİ - Kamera: EMRE ÖNCEL-SAMSUN-DHA

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL

2023-11-25 16:42:09

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