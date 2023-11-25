Geleneksel Türk Okçuluk 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun´da başladı

TürkiyeGelenekselTürk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorilerinde Samsun'da başladı.

Samsun'da 3 gün sürecek Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası 445 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. 65 ilden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme ise yer almayacak. Şampiyonanın 26 Kasım'daki final müsabakaları sonrası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde kızlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ RECEP ŞENGÜL: MİLLİ TAKIM SEÇMESİ İÇİN BAZ ALINIYOR

Şampiyonayla ilgili bilgi veren Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Recep Şengül, "Türkiye Yıldızlar 100'üncü Yıl Salon Şampiyonası, bugün açılışla başladı. Dün resmi antrenman açılışlarımız oldu. Bugünkü atışlara göre de yarın sayılara göre final atışları olacak. Şu anda 65 ilden kayıt var. Yıldız erkeklerde 153, yıldız kızlarda 124, genç kadınlarda 88 ve genç erkeklerde de 80 sporcu yarışmalara katıldı. Ayrıca federasyonumuz bu tür Türkiye yarışlarını milli takım seçmesi için de baz alıyor. Çocukların burada yaptıkları puanlar ve dereceler, onların milli takım seçmelerine katılmalarına da yardımcı oluyor" dedi.

"HEM SPOR HEM TARİH"

Yarışmaya geleneksel kıyafetlerle katılmanın zorunlu olduğunu belirten Şengül, "Geleneksel okçuluk olduğumuz için burada sadece spor karşılaşması olmuyor. Aynı zamanda kültür sanat, tarih etkinliği de yapmış oluyor. Talimatnamelere göre yarışmacılar, yarışmalara geleneksel kıyafetle katılıyorlar. Yani Selçuklu, Osmanlı gibi o yüzyıla ait kıyafetlerle katılıyorlar. Hakemler de bunları kontrol ediyor. Kıyafetlerin uygun olup olmadığına göre de yarışmaya alıyor. Aynı zamanda kullandıkları ok ve yay da geleneksellere uygun olmak zorunda. Bir anlamda o gelenekleri de tarihe uygun olarak yaşatmış oluyoruz" diye konuştu.

Üzerindeki kıyafeti tanıtan Samsun Emine - Ahmet Yeni Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Zeynep Sena Bora, hedefinin ilk 32'ye girmek ve elemeleri geçmek olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Meryem Bengüsu Kaytaz ise "Okçulukta 7 seneyi doldurmak üzereyim. Geleneksel Okçuluğa minikler kategorisinde başladım, şu anda gençler kategorisindeyim. Bu süreçte birçok başarıya imza attım. Hedeflerimden bir tanesi buradan dereceyle dönmek. Şampiyonluk olursa da benim için çok güzel olacak. Arkadaşlarımızla birlikte bir de takım atışı yapacağız. Takım arkadaşlarımızla birlikte birincilik kürsüsüne çıkmayı çok istiyorum. İlerleyen zamanlarda da milli takımda olmak istiyorum. Bunun için de çabalıyorum" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okçulardan detay

- İl Temsilcisi Recep Şengül ile röportaj

- Zeynep Sena Bora ile röportaj

- Meryem Bengüsu Kaytaz ile röportaj

- Detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

2023-11-25 15:41:04