19 Mayıs'ta balıkçılık sektörü denetlendi

19 Mayıs ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce balıkçılık sektörüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan denetim programı çerçevesinde ilçedeki balıkçılık sektörüne yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Balıkçı Barınağı, Kızılırmak Deltası Balık Gölleri'nde ve perakende satış yerlerinde balıkçıları denetledi.

Ekipler, balıkçıları avlanan balık boylarına dikkat etmeleri konusunda bilgilendirerek, halk sağlığını ve çevre kirliliğini olumsuz etkileyecek durumlardan uzak durmaları konusunda da uyarıda bulundu.