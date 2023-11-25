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        Samsun'da 60 emekli öğretmen görev yaptıkları okulda buluştu

        Samsun'da İlkadım Gazi Ortaokulu'nda 1972'den bugüne görev yapmış 60 öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:01
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        Samsun'da 60 emekli öğretmen görev yaptıkları okulda buluştu
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        Samsun'da İlkadım Gazi Ortaokulu'nda 1972'den bugüne görev yapmış 60 öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi.

        İlkadım Gazi Ortaokulunda düzenlenen "1972'den Günümüze Meslek Yolu Gazi Ortaokulundan Geçenler" isimli proje ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1972 yılından günümüze Gazi Ortaokulu’nda görev yapmış 60 emekli öğretmen ve idareci okulda eski günlerini yad etti.

        Okul Müdürü Samet Doğan, yaptıkları proje ile eski meslektaşlarını görev yaptıkları okulda ağırlamak istediklerini ve onların da görev yaptıkları günleri yad etmelerine vesile olmak istediklerini belirtti.

        Program okul idaresi tarafından emekli öğretmenlere yapılan ikram ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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