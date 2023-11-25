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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:04
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, bilişim sistemleriyle dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 32 kişi gözaltına alındı.

        Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 49 kesici alet ele geçirdi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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