Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, bilişim sistemleriyle dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 32 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 49 kesici alet ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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