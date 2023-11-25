Samsunspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi.

Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Markus Gisdol, Beşiktaş müsabakasında takımının başında yer alamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan futbolcular Zeki Yavru ve Landry Dimata'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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