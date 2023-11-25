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        Beşiktaş kafilesi Samsun'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:31
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        Beşiktaş kafilesi Samsun'a geldi
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        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Samsun'a geldi.

        Özel uçak ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, taraftarın sevgi gösterileriyle karşılandı. Havaalanından otobüsle ayrılan kafile, konaklayacakları otele hareket etti.

        Kampa giren siyah-beyazlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Necip Uysal, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Aytuğ Batur Kömeç, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Gökhan İnler, Gedson Fernandes, Emirhan Delibaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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