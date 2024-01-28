SİMDER üyeleri Samsun'daki şehirleşme vizyonu hakkına bir araya geldi Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) kent vizyonu için programı düzenledi.

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) kent vizyonu için programı düzenledi.

SİMDER konferans salonunda düzenlenen programda konuşan SİMDER Başkanı Yunus Güney, şehrin sahil bandına sıkışmaktan kurtarılması ve derinlik kazanması için yeni imar alanlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Samsun'da kentleşmenin sahil boyu devam ettiğini ve iç alanlara girilemediğini bildiren Güney, "Altyapı ve yeni imar alanlarıyla Samsun’un derinlik kazanması bu şehrin önceliği olmalıdır. İç kesimlerde yeni imar alanlarına yönelik yeni çalışmalar yapılması Samsun'un geleceği açısından büyük rol oynuyor." dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ise şehrin gelişimine işin uzmanlarıyla ve halkın istekleriyle uyum içinde hareket ederek katkı sağlayacağını belirtti.

Doğan, sağlık turizmi, yeni OSB alanları ve şehir yapılanması gibi kritik alanlarda işbirliği ve ortak akılın önemini vurguladı.

Programda, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, dernek üyeleri ve partililer katıldı.