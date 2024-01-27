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        Samsunspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:16
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        Samsunspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Afrika Kupası'ndan dönen Nanu, Kingsley Schindler ile sakatlığı geçen Rick van Drongelen de idmanda yer aldı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Gaetan Laura ile Afrika Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham katılmadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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