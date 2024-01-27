Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, İsmail Binbir

Reeder Samsunspor: Kyser 14, Levi 8, Henry 8, Washington 17, Göktuğ Baş 12, Tarık Sezgün 1, Bora Satır 3, Mooney 8, Arda Berk Kaya, Muhammed Doğan Şenli

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Cruz 8, Luther 21, Kaan Sarıaslan, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür 5, Anderson 5, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 10, Barış Çağan Özkan

1. Periyot: 23-21

Devre: 44-42

3. Periyot: 60-60

SAMSUN

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