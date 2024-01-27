Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:37 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, İsmail Binbir

        Reeder Samsunspor: Kyser 14, Levi 8, Henry 8, Washington 17, Göktuğ Baş 12, Tarık Sezgün 1, Bora Satır 3, Mooney 8, Arda Berk Kaya, Muhammed Doğan Şenli

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Cruz 8, Luther 21, Kaan Sarıaslan, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür 5, Anderson 5, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 10, Barış Çağan Özkan

        1. Periyot: 23-21

        Devre: 44-42

        3. Periyot: 60-60

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsunspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-77
        Samsunspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-77
        Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı
        Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı
        Samsun´da mübadelenin yıl dönümünde denize çelenk bırakıldı
        Samsun´da mübadelenin yıl dönümünde denize çelenk bırakıldı
        Vezirköprü'de galericiler sitesinde sona gelindi
        Vezirköprü'de galericiler sitesinde sona gelindi