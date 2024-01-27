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        Vezirköprü'de galericiler sitesinde sona gelindi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımına 2019'da başlanan galericiler sitesinin inşaat ve altyapı çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:17
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        Vezirköprü'de galericiler sitesinde sona gelindi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımına 2019'da başlanan galericiler sitesinin inşaat ve altyapı çalışması tamamlandı.

        Büyükşehir ile Vezirköprü Belediyesi ekipleri, inşaat çalışması biten galericiler sitesinde asfalt dökmeye başladı.

        Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi Kooperatifi Başkanı Yılmaz Yiğit, asfalt çalışmasının bitmesiyle galericilerin yeni siteye taşınmaya başlayacağını söyledi.

        İlçenin, Türkiye'de traktör pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yiğit, "Bütün galericiler buraya taşındığında sektörde Türkiye çapında daha iyi söz sahibi olacağız. Müşterilerimiz tek bir noktada rahatlıkla aradığı motorlu aracı bulabilecek." dedi.

        Galericiler sitesinde 84 iş yeri, noter yeri, mescit, kıraathane ve toplantı salonu yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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