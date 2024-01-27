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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:50
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda Sungurlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

        İkametteki aramalarda, 796 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 560 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, şüpheliler R.A, N.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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