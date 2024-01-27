Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda Sungurlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

İkametteki aramalarda, 796 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 560 lira ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler R.A, N.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

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