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        Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

        Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sözleşmesinin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da denize bırakılan karanfillerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:35
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        Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı
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        Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sözleşmesinin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da denize bırakılan karanfillerle anıldı.

        Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) tarafından mübadelenin 101. yılı dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda bulunan Tütün İskelesi'nde program düzenlendi.

        Tokat, Amasya ve Sinop'tan gelen mübadillerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, burada yaptığı konuşmada, 1923'te Lozan'da yapılan antlaşmadan sonra gemiyle gelinen Tütün İskelesi'nde 101 yıl sonra program yapmanın nasip olduğunu söyledi.

        Özkale, "Türkiye-Yunanistan arasında yapılan antlaşmada 'mübadil' diye tanımlanan bizler, Selanik'ten parça parça 'Gülcemal' ve "Sakarya' vapuruyla Anadolu'ya geldik. Anadolu'dan da Rumlar Selanik'e gitti. Karşılıklı mübadele esnasında yolda vefat edenler oldu. Bu yolda vefat eden büyüklerimizi ve burada başlayan yeni bir hayatı, yeni bir Anadolu sevdasının başlangıcını 101. yılında anmak istedik." dedi.

        Mübadiller, atalarını anmak amacıyla Karadeniz'e karanfil bıraktıktan sonra "Vardar Ovası" türküsünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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