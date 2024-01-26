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        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran 3 kişi yakalandı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduran 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:27 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:31
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        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran 3 kişi yakalandı
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduran 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İ.G, S.G. ve S.G'nin evlerinde ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi olduğu bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, adreslerde ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 484 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

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