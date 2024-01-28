Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Balkan Türkleri Samsun'da anma gecesinde buluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mübadelenin 101. yılı nedeniyle anma gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkan Türkleri Samsun'da anma gecesinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mübadelenin 101. yılı nedeniyle anma gecesi düzenlendi.

        Vezirköprü Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği, Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sözleşmesinin ardından doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan Balkan Türkleri'ni düzenledikleri gece ile andı.

        Vezirköprü Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Altındağ, programda yaptığı konuşmada, mübadillerin asla Mustafa Kemal'in izinden çıkmamış Cumhuriyet çocukları olduğunu söyledi.

        Altındağ, şunları kaydetti:

        "Tüm dünyayı Rumeli gibi, tüm insanları Rumelili gibi sanarak büyümüş naif nesilleriz Osmanlı'yı Rumeli'ye taşıyanların, Anadolu dağılmışken ayakta tutanların Serhat boylarını bekleyenlerin torunlarıyız. Acı Balkan hikayeleriyle büyümüş büyüdükçe geçmişine ve tarihine merak salmış çocuklarız. Rumeli'den uzak kalmış, uzak kaldıkça toprağına hasret kalmış Evlad-ı Fatihan'larız."

        Düzenlenen gecede Balkan ezgileri seslendirildi.

        Programa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Samsunspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-77
        Samsunspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-77
        Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı
        Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı