Balkan Türkleri Samsun'da anma gecesinde buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mübadelenin 101. yılı nedeniyle anma gecesi düzenlendi.

Vezirköprü Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği, Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sözleşmesinin ardından doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan Balkan Türkleri'ni düzenledikleri gece ile andı.

Vezirköprü Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Altındağ, programda yaptığı konuşmada, mübadillerin asla Mustafa Kemal'in izinden çıkmamış Cumhuriyet çocukları olduğunu söyledi.

Altındağ, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı Rumeli gibi, tüm insanları Rumelili gibi sanarak büyümüş naif nesilleriz Osmanlı'yı Rumeli'ye taşıyanların, Anadolu dağılmışken ayakta tutanların Serhat boylarını bekleyenlerin torunlarıyız. Acı Balkan hikayeleriyle büyümüş büyüdükçe geçmişine ve tarihine merak salmış çocuklarız. Rumeli'den uzak kalmış, uzak kaldıkça toprağına hasret kalmış Evlad-ı Fatihan'larız."

Düzenlenen gecede Balkan ezgileri seslendirildi.

Programa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.