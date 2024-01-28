Alper Gezeravcı: Mikro yer çekimi ortamı, dünyada sahip olmadığımız fırsatlar yaratıyor (2)

UZAYDANÜNİVERSİTEYE CANLI BAĞLANTI

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun Üniversitesi öğrencileri ile uzaydan canlı bağlantı kurarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) işleyişini, teknik özelliklerini ve uzayda yaptığı bilimsel deneyler hakkında konuştu. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Salih Kesgin, Prof. Dr. Selahattin Kaynak, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Gezeravcı'nın yanı sıra etkinlikte yakın zamanda yörünge altı uçuşuna katılacak olan astronot Tuva Cihangir Atasever de yer aldı.

'SEÇİLMENİN GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Etkinlikte konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ilk astronotumuz Sayın Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yapmak üzere seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 27 Ocak 2024 saat 12.35'te gerçekleştirilen canlı bağlantı sırasında üniversitemiz öğrencileri Alper Gezeravcı'ya merak ettikleri soruları sorma şansı elde etmişlerdir. Ayrıca bu etkinlikte yakın zamanda yörünge altı uçuşuna katılacak olan ikinci astronotumuz Sayın Tuva Cihangir Atasever de bizlerle birlikte oldu. Türk Uzay Ajansı (TUA) tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonda öğrencilerimizle bir dizi etkinlik de gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında, dünya çapında ses getirecek olan çalışmalarda katkılarının artmasını gururla takip ettiğimiz böylesi bir zamanda, geleceğe katkılarının ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz ve var gücümüz ile nitelikli bir şekilde yetiştirmeye çalıştığımız üniversitemiz öğrencilerimizin de bu gururu bir nebze dahi olsa yakından hissedebileceği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak; bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

'HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİZ İÇİN SINIR YOKTUR'

Samsun Valisi Orhan Tavlı da "Alper Gezeravcı'nın uzay zirvesinde olması, benim için tarihi bir öneme sahip. Bu önemi tarih yazacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve diğer bakanlarımız, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla büyük projelere imza attılar ve atmaya devam ediyorlar. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aziz Türk milletinin bir mensubu olarak onur, gurur ve şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için sınır yoktur. Türkiye'nin ve Atatürk milletinin yolu açık olsun" diye konuştu.

'ULUSAL BİR GURUR KAYNAĞIDIR'

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise "Bu başarılar sadece teknolojik alanlarda değil, aynı zamanda ulusal gurur açısından da önemli. Milli Teknoloji Hamlemiz kapsamında, uzayın sınırsızlığında bir Türk vatandaşının varlığını sağlamak, sadece bir teknolojik başarı değil, aynı zamanda ulusal bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında daha büyük başarılara imza atmasında, gençlerin enerjisi ve tutkusunun kilit bir rol oynayacaktır. Devlet olarak gençlerin eğitimine yapılan yatırımlar artarak sürecek ve uluslararası iş birlikler genişletilerek gençlere dünya çapında rekabet edebilecekleri platformlar sunacağız. Hep birlikte bilim ve teknolojinin ışığında daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğin sonunda bilgi yarışması düzenlendi. Öğrenciler, yarışma ile uzay hakkındaki bilgilerini test etme imkanı buldu.