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        STK temsilcileri ve iş insanları Havza OSB'de bir araya geldi

        Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve Havzalı iş insanları düzenlenen programda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:28
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        STK temsilcileri ve iş insanları Havza OSB'de bir araya geldi
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        Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve Havzalı iş insanları düzenlenen programda bir araya geldi.

        Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kenevir işlenen fabrikada düzenlenen programda konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar, tüm vatandaşların doğduğu yerde istihdam edilerek rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Fabrikanın sahibi Uğur Balkuv ise yeni kurulan bir fabrika olmalarına rağmen bölgeye fayda sağlamaya başladıklarını ifade etti.

        Kurulum aşaması devam eden ve yeni kuracakları tesislerle istihdama ve ekonomiye katkı vermeye devam edeceklerini belirten Balkuv, şöyle konuştu:

        "Kenevir ilaç sanayinden savunma sanayine ve tekstile kadar birçok alandan kullanılan verimli bir bitki. Kenevir tarımı ve endüstrisini geliştirmek için yola çıktık. Bu işe ilk başladığımızda bölgede 70 dekar kenevir ekimi yaptırdık. Geçen yıl bu sayı 5 bin 200 dekara çıktı, hedefimiz bölgede 15 bin dekar alanda kenevir ekimi yapmak."

        Havza OSB'ye yatırım yapan iş insanları ve STK temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunduğu programa, Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Acar, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat ve iş insanları katıldı.

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