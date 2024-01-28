Samsun'da yaralı karabatağı devriye polisi kurtardı

Samsun'da devriye görevi yapan polis ekipleri, buldukları yaralı karabatağı hayvan hastanesine götürerek tedavi ettirdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi sahil şeridinde devriye görevi yaparken kumsalda kanadından yaralanmış bir karabatak gördü.

Ekipler, yaralı hayvanı ekip otosuna alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Tedavisi tamamlanan karabatağın doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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