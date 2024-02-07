Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Atakum ilçesinde dün ikamet ettiği apartmanda kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muradiye T. (30), ağır yaralı halde kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kurupelit Toplu Konutları 185. binada Muradiye T'ye (30) silahlı saldırıda bulunan şüphelinin Murat D. (42) olduğunu tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.