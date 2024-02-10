Samsun'da gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı bir otomobil ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uygulama esnasında kontrol edilen yabancı plakalı bir otomobilin, gümrük kaçağı olduğu belirlendi.

Araç, işlemlerinin yapılması için Samsun Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.