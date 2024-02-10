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        Samsun'da gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı bir otomobil ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:06
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        Samsun'da gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı bir otomobil ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uygulama esnasında kontrol edilen yabancı plakalı bir otomobilin, gümrük kaçağı olduğu belirlendi.

        Araç, işlemlerinin yapılması için Samsun Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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