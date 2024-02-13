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        Samsun'da "USG Eşliğinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" kursu verildi

        Samsunm'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı ile Rejyonal Anestezi Derneği (RAD) iş birliğinde "USG Eşliğinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:05
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        Samsun'da "USG Eşliğinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" kursu verildi
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        Samsunm'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı ile Rejyonal Anestezi Derneği (RAD) iş birliğinde "USG Eşliğinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" kursu düzenlendi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, OMTEL'de düzenlenen 2 günlük kursta Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen katılımcılara ultrasonografi (USG) cihazı ile "İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" eğitimi verildi.

        RAD Başkanı Prof. Dr. Fatma Sarıcaoğlu, kursun ilk gününde canlı ve mankenler üzerinde teorik eğitim yaptıklarını aktardı.

        Sarıcaoğlu, "Kursumuzun ikinci gününde eğitim salonuna da canlı televizyon yayını ile yansıtılan ameliyathanede hastalar üzerinde rejyonal teknikleri uygulayarak katılımcılarımızın en verimli şekilde kursu geçirmesini hedefledik. Ev sahipliğinden dolayı OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına, farklı illerden gelen tüm eğitici hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Kocamanoğlu ise kursun çok verimli geçtiğini bildirdi.

        Kocamanoğlu, şunları kaydetti:

        "Giderek yaygınlaşan USG eşliğinde sinir blokları konusunda Samsun'umuza gelerek çok değerli bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları için Başkan Prof. Dr. Fatma Sarıcaoğlu şahsında RAD eğitmenleri ve emeği geçen tüm hocalarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarım."

        Kursa, anesteziyoloji hekimleri, akademisyenler ve konuşmacılar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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