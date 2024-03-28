Samsun'da 6 kişi hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı

Uygulamada 6 kişi hakkında da çeşitli suçlardan adli ve idari işlem uygulandı.

Uygulamada 5 araca 75 bin 351 liralık trafik cezası kesildi, 3 kişiye 12 bin 436 lira idari para cezası verildi.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca fişeği, 3 radar tespit cihazı ve 4 bıçak ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen şok asayiş ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

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