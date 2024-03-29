Samsun'da cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı

C.U'nun içinde bulunduğu araç, Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada durduruldu. Polis, sürücünün verdiği kimliğin C.U'nun kardeşi A.U'ya ait olduğunu belirledi.

Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden, hakkında hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U'nun başkasına ait aracı kullanarak Havza'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

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