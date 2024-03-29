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        Samsun'da cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:58
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        Samsun'da cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı.

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden, hakkında hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U'nun başkasına ait aracı kullanarak Havza'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

        Plaka Tanıma Sistemi'nden plakası tespit edilen aracın Samsun istikametine gittiğinin anlaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

        C.U'nun içinde bulunduğu araç, Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada durduruldu. Polis, sürücünün verdiği kimliğin C.U'nun kardeşi A.U'ya ait olduğunu belirledi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatılan C.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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