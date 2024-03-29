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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda İ.K'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1155 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Olayla ilgili İ.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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