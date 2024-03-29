Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1155 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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