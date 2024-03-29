Samsun'da polis anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

Ziyarette öğrenciler, meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirildi.

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