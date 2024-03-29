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        Samsun'da polis anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi kapsamında anaokulu öğrencileri bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:01
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        Samsun'da polis anaokulu öğrencilerine eğitim verdi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi kapsamında anaokulu öğrencileri bilgilendirildi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Atakum Küçük Kaşifler Anaokulu ziyaret edildi.

        Ziyarette öğrenciler, meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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