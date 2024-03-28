Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı (2)

'IMFİLE ÖRTÜLÜ BİR ANLAŞMA YAPTILAR'

Seçim çalışmalarına Samsun'da devam eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretinin ardından partililerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği sonrası konuşan Davutoğlu, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin kendisini yalanladığını belirterek, "İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi beni yalanlamış. Ben dedim ki; 'IMF ile örtülü bir anlaşma yaptılar. Emekliye onun için para veremiyorlar. 1 Nisan seçimlerden sonra da bu örtülü anlaşma daha da pratik uygulanır hale gelecek ve milleti cendereye sokacak.' Evet, dedim" diye konuştu.

'DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNİN KENDİSİ DEZENFORMASYON' Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin aslında kendisinin dezenformasyon olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Dezenformasyonla Mücadele, aslında kendisi dezenformasyon yapan bir merkez beni yalanlamış. Açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi yaklaşımı liderliği çerçevesinde' diyor. Allah aşkına bu milletin hafızası bu kadar kayıp değil. Cumhurbaşkanının ekonomi teorisi belliydi. Ne oldu netice. Türk modeli diye getirdiğiniz o uçurumun kenarına ülke ekonomisini getirdiğiniz o modelle, ülkede tarım neredeyse bitti. Sanayi üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Üretim ekonomisinden finans ekonomisine tamamıyla geçtiniz. Türkiye bugün 1 trilyon 254 milyar lira faize ayırıyor. 1 trilyon lira da kur korumalı mevduata. Kur korumalı mevduatın açtığı o büyük boşluğu doldurmak için dolar satıyorlar. Peki IMF ne zaman devreye girer. Bir ülkede bütçe açıkları olmuşsa, çözülemez hale gelmişse, dış ödemeler konusunda sıkıntılar baş göstermişse, o ülke yeterli finans kaynağı oluşturamıyorsa IMF gelir o ülkeye jandarmalık yapar. Ve der ki; 'Siz şuradan şuradan tasarruf yapacaksınız, borçlarınızı ödeyeceksiniz.' Türkiye ilk defa bu mücadeleye girmedi. Türkiye’de nereye kaynaklar gidiyor. IMF’nin ilk söyleyeceği şey, 'Maaşları donduracaksın ya da azaltacaksın.' Emekli maaşları da başta geliyor. Çünkü emekli üretmediği düşünülür. Bu dezenformasyon dairesi baksınlar bakalım eğer IMF gelmiş olsaydı Türkiye’de ne yapardı? IMF gelmiş olsaydı Türkiye’de aynen bunların uyguladığı politikaları uygulardı ve uyguluyorlar" diye konuştu.