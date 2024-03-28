Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı (2)

        'IMFİLE ÖRTÜLÜ BİR ANLAŞMA YAPTILAR'Seçim çalışmalarına Samsun'da devam eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretinin ardından partililerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'IMFİLE ÖRTÜLÜ BİR ANLAŞMA YAPTILAR'

        Seçim çalışmalarına Samsun'da devam eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretinin ardından partililerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği sonrası konuşan Davutoğlu, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin kendisini yalanladığını belirterek, "İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi beni yalanlamış. Ben dedim ki; 'IMF ile örtülü bir anlaşma yaptılar. Emekliye onun için para veremiyorlar. 1 Nisan seçimlerden sonra da bu örtülü anlaşma daha da pratik uygulanır hale gelecek ve milleti cendereye sokacak.' Evet, dedim" diye konuştu.

        'DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNİN KENDİSİ DEZENFORMASYON'

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin aslında kendisinin dezenformasyon olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Dezenformasyonla Mücadele, aslında kendisi dezenformasyon yapan bir merkez beni yalanlamış. Açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi yaklaşımı liderliği çerçevesinde' diyor. Allah aşkına bu milletin hafızası bu kadar kayıp değil. Cumhurbaşkanının ekonomi teorisi belliydi. Ne oldu netice. Türk modeli diye getirdiğiniz o uçurumun kenarına ülke ekonomisini getirdiğiniz o modelle, ülkede tarım neredeyse bitti. Sanayi üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Üretim ekonomisinden finans ekonomisine tamamıyla geçtiniz. Türkiye bugün 1 trilyon 254 milyar lira faize ayırıyor. 1 trilyon lira da kur korumalı mevduata. Kur korumalı mevduatın açtığı o büyük boşluğu doldurmak için dolar satıyorlar. Peki IMF ne zaman devreye girer. Bir ülkede bütçe açıkları olmuşsa, çözülemez hale gelmişse, dış ödemeler konusunda sıkıntılar baş göstermişse, o ülke yeterli finans kaynağı oluşturamıyorsa IMF gelir o ülkeye jandarmalık yapar. Ve der ki; 'Siz şuradan şuradan tasarruf yapacaksınız, borçlarınızı ödeyeceksiniz.' Türkiye ilk defa bu mücadeleye girmedi. Türkiye’de nereye kaynaklar gidiyor. IMF’nin ilk söyleyeceği şey, 'Maaşları donduracaksın ya da azaltacaksın.' Emekli maaşları da başta geliyor. Çünkü emekli üretmediği düşünülür. Bu dezenformasyon dairesi baksınlar bakalım eğer IMF gelmiş olsaydı Türkiye’de ne yapardı? IMF gelmiş olsaydı Türkiye’de aynen bunların uyguladığı politikaları uygulardı ve uyguluyorlar" diye konuştu.

        'TÜRK EKONOMİSİNİN BAŞINDA BİR IMF KAYYUMU VARDIR'

        Türk ekonomisinin başında bir IMF kayyumu olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Kredi kuruluşlarında notu yükseltebilmek için dar gelirliyi daha da sıkıştırıyorlar. Sıkı para politikası adı altında bu sefer daha önce para basarak yol açmaya çalıştıkları enflasyonu kontrol altına almaya çalışacaklar. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimseyi aldatmasınlar. Türkiye’de şu anda fiilen ekonomide kayyum yönetimi vardır. Türk ekonomisinin başında bir IMF kayyumu vardır. O kayyum emeklilerin maaşının verilmesini engelliyor. Çünkü ben Cumhurbaşkanını tanırım. Seçimi kaybedeceğini bildiği anda eğer bir medet umarsa emeklilere 3 bin lira değil, 5 bin lira verirdi. Niye veremedi? Çünkü Cumhurbaşkanı şunu söylüyor; ne versek eriyor, dipsiz kuyu gibi. Dipsiz kuyu niye var Sayın Cumhurbaşkanım. Niye siz emekliye 10 bin lirayı reva görüyorsunuz. Dipsiz kuyu ifadesi çok doğru bir ifade. Bugün hazine dipsiz kuyudur. Çünkü yukarıdan bizim vergilerimizi topluyorlar o kuyuya atıyorlar. Aşağıda da 5 tane boru var. O kuyuyu delmişler. Oradan da birilerine o hazineyi boşaltıyor. Birincisi, son 2 yıl içerisinde 1 trilyon lirası hazinenin kur korumalı mevduat adı altında faizcilere aktarıldı. Bunlar hiçbir şey üretmedi. Hiçbir şey üretmeden oturdukları yerden 1 trilyon lirayı cebe attılar. İkincisi ihale baronları. Bu sefer ihalelerde 3 liraya yapılacak işi 33 liraya yakınlarına vererek bir de bunlar boşaltıyor. Üçüncüsü imar baronları. Dördüncüsü uyuşturucu ve kara para aklayıcıları. Türkiye’den yurt dışına giden kara para. Onlar da bu kuyuyu boşaltıyor. Dipsiz kuyuda emekliye verecek para kalmıyor. Enflasyon canavarı da bu kaynakları tükettiği zaman geriye iflas etmiş bir ekonomi olur. O ekonomiyi de IMF ve çetesiyle düzeltmeye kalkarsınız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Benzer Haberler

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da iftar programına katıldı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da iftar programına katıldı
        Samsun'da girişimciler, girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı
        Samsun'da girişimciler, girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, seçim çalışmalarına Samsun'da deva...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, seçim çalışmalarına Samsun'da deva...
        Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı
        Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı
        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan "Engelsiz Samsun Projes...
        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan "Engelsiz Samsun Projes...
        Canik Belediyesi üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere burs verecek
        Canik Belediyesi üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere burs verecek