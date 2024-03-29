İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verilecek

Ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silivri Yeni Mahalle Bilen Çıkmazı Sokak'taki ikametlerinde 27 Mart gecesi bir araya gelen boşanma aşamasındaki Osman Ö. (31) ile eşi Emine Ö. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.