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        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verilecek

        İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın Samsun'da defnedilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:35
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        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verilecek
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        İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın Samsun'da defnedilecek.

        Silivri Yeni Mahalle Bilen Çıkmazı Sokak'taki ikametlerinde 27 Mart gecesi bir araya gelen boşanma aşamasındaki Osman Ö. (31) ile eşi Emine Ö. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Ö, eşi Emine Ö'yü bıçakla sırtından ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

        Polis ekipleri, firari Osman Ö'yü olaydan kısa süre sonra Başkomutan Caddesi üzerinde yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Emine Ö'nün cenazesinin bugün Samsun'un Asarcık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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