CHP Havza İlçe Başkanlığından iftar

CHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, ilçedeki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Havza'nın hak ettiği hizmet, yatırım ve olanaklara kavuşmasının tek bir koşulu var, o da halkçı belediyecilik. Havzalıların bu iradeyi ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Havza Belediye Başkan adayımız Ertaş Çoban ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü'ye destek istiyorum. Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden kutluyorum." dedi.

CHP Havza Belediye Başkan adayı Ertaş Çoban da Havza'ya hizmet etmek için bir yola çıktıklarını belirterek, "Ekip arkadaşlarımız ile yorulmadan bu yolda yürüyoruz. Halkımızın sorunlarını tek tek dinledim. İstekleriniz hep alçak gönüllü istekler. Ben halka ihanet etmeden halkımızın hakkını arayacağıma söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Programa eski milletvekilleri Hayati Tekin ve Kemal Zeybek, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, İlçe Başkanı Şener Geçit ile STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.