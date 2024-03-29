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        Samsun'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Samsun'da Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:21
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        Samsun'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
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        Samsun'da Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Samsun'da güven ve huzur ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        İl genelinde 2 bin 176'sı emniyet, 1476'sı jandarma bölgesi, 4'ü de cezaevinde olmak üzere toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak.

        Seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilebilmesini sağlamak için 3 bin 118'i emniyet, 1442'si jandarma, 74'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 4 bin 634 personel görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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