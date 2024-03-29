'Barbut' oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza

SAMSUN’un Atakum ilçesindeki bir kafede barbut oynayan 7 kişiye 6 bin 425’er lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen iş yeri sahibi A.Ş. (25) hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir kafede kumar oynandığı bilgisini aldı. Takibe alınan kafeye çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde ‘barbut’ oynayan 7 kişiye kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplamda 44 bin 975 lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen iş yeri sahibi A.Ş. (25) hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yapılacağı belirtildi.