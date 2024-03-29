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        'Barbut' oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza

        SAMSUN'un Atakum ilçesindeki bir kafede barbut oynayan 7 kişiye 6 bin 425'er lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:15
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        'Barbut' oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza
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        SAMSUN’un Atakum ilçesindeki bir kafede barbut oynayan 7 kişiye 6 bin 425’er lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen iş yeri sahibi A.Ş. (25) hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir kafede kumar oynandığı bilgisini aldı. Takibe alınan kafeye çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde ‘barbut’ oynayan 7 kişiye kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplamda 44 bin 975 lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen iş yeri sahibi A.Ş. (25) hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

        Bu arada barbut oynamakta kullanılan 18 bin 650 liraya, kasnak halkaya ve 3 adet zara el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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