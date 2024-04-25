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        Bafra'da geçen yıl 106 bin 260 metrekare parke taşı döşendi

        Bafra Belediyesi ekipleri, geçen yıl 106 bin 260 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:15
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        Bafra'da geçen yıl 106 bin 260 metrekare parke taşı döşendi
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        Bafra Belediyesi ekipleri, geçen yıl 106 bin 260 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına Tabakhane ve İsmetpaşa mahallelerinde devam ediyor.

        Kemalpaşa, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Fatih, Cumhuriyet, Yaka ve İshaklı mahallerinde ise parke taşı çalışmaları tamamlandı.

        Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl 106 bin 260 metrekare parke taşı döşenirken, bu yıl bugüne kadar 30 bin 900 metrekare parke taşı hizmeti yapıldı.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kilitli parke ve yol çalışmalarıyla ilçeyi yenilediklerini belirterek, "Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıktığımız yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor. Büyükşehir Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ile koordine içindeyiz. Yürütülen altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerimizde parke döşeme çalışmalarımız devam hızlı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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