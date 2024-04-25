Yakakentli sporcudan güreşte başarı

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Yakakent Spor Kulübü Sporcusu Medine Civelek, Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada ikinci oldu.

Civelek, 18-19 Nisan'da Tekirdağ'da gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Genç Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak, önemli bir başarıya imza attı.

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, başarılı sporcu ile antrenörleri Abdülhamit Altunışık ve Harun Başaran'ı tebrik ederek, genç sporcu ile antrenörlerinin azim ve kararlılıkları ile daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.