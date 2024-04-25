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        Samsun'da hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, "Bahar Temizliği" olarak adlandıran operasyonda,14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:26
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        Samsun'da hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, "Bahar Temizliği" olarak adlandıran operasyonda,14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalanma kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "Hırsızlık" suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'yü (23) Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gözaltına alındı.

        Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hükümlü kapalı cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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