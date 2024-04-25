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        14 yıl 11 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde 14 yıl 11 ay hapisle aranan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:05
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        14 yıl 11 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde 14 yıl 11 ay hapisle aranan A.Ö. (23), yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde yaptığı uygulama sırasında, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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