14 yıl 11 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde 14 yıl 11 ay hapisle aranan A.
SAMSUN’un Bafra ilçesinde 14 yıl 11 ay hapisle aranan A.Ö. (23), yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde yaptığı uygulama sırasında, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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