Samsun'da 2 bin 620 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 2 bin 620 sahte bandrollü boş makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 elektronik sigara ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 2 bin 620 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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