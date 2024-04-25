Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 2 bin 620 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 2 bin 620 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 2 bin 620 sahte bandrollü makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 2 bin 620 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 2 bin 620 sahte bandrollü boş makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 elektronik sigara ele geçirdi.

        Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?

        Benzer Haberler

        Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının ihalesi yapıldı
        Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının ihalesi yapıldı
        DSİ Bölge Müdürü Çelik, Terme Çayı ıslah çalışmalarını inceledi
        DSİ Bölge Müdürü Çelik, Terme Çayı ıslah çalışmalarını inceledi
        TEMA'dan "Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı Projesi"nin durdurulması talebi
        TEMA'dan "Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı Projesi"nin durdurulması talebi
        Samsun'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı
        Samsun'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı
        DSİ Samsun Bölge Müdürü Çelik, Salıpazarı Barajı'nda inceleme yaptı
        DSİ Samsun Bölge Müdürü Çelik, Salıpazarı Barajı'nda inceleme yaptı
        Anadolu'nun yoncası "Albatur" tescillendi
        Anadolu'nun yoncası "Albatur" tescillendi