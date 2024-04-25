Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finalleri'nde Terme'den Eren Savaş birinci oldu

Açıklamaya, "Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencimizi tebrik ediyoruz. Öğrencimizin başarısında emeği geçen okul yöneticilerimize, meskek dersleri öğretmenimiz Yasir Alışık, din görevlisi hocamız Adem Kökten, TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney, Terme ilçe yöneticileri, ailesi, diğer hocaları başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finalleri'ne Samsun'u temsilen katılan Terme İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Savaş'ın birinci olduğu belirtildi.

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