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        Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finalleri'nde Terme'den Eren Savaş birinci oldu

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finalleri'nde Terme İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Savaş'ın birinci olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:50
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        Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finalleri'nde Terme'den Eren Savaş birinci oldu
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        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finalleri'nde Terme İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Savaş'ın birinci olduğu bildirildi.

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finalleri'ne Samsun'u temsilen katılan Terme İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Savaş'ın birinci olduğu belirtildi.

        Açıklamaya, "Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencimizi tebrik ediyoruz. Öğrencimizin başarısında emeği geçen okul yöneticilerimize, meskek dersleri öğretmenimiz Yasir Alışık, din görevlisi hocamız Adem Kökten, TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney, Terme ilçe yöneticileri, ailesi, diğer hocaları başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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