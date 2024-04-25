Terme'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi

Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından bilim fuarı açıldı.

Fuarın açılışına katılan Belediye Başkanı Şenol Kul, stantları gezerek öğrencileri tebrik etti.

Kul, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırladıkları projeleri inceledik, bilimin her alanında yapılacak olan çalışmaların bizler de destekçisi olacağız" ifadesini kullandı.