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        Havza Şehit Besim Kazar MTAL'den tanıtım günleri etkinliği

        Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:21
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        Havza Şehit Besim Kazar MTAL'den tanıtım günleri etkinliği
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        Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

        Kevser Parkı'nda açılan tanıtım standında, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulda verilen eğitimler anlatılırken, ilk yardım kursuları, tansiyon kontrolleri, sağlık ekipmanlarının tanıtımı, tansiyon, diyabet konularında bilgilendirmeler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

        Özellikle öğrencilerin Heimlich manevrası eğitimi genç annelerden ilgi gördü.

        Etkinliğin yarın son ereceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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