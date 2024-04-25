Havza Şehit Besim Kazar MTAL'den tanıtım günleri etkinliği

Kevser Parkı'nda açılan tanıtım standında, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulda verilen eğitimler anlatılırken, ilk yardım kursuları, tansiyon kontrolleri, sağlık ekipmanlarının tanıtımı, tansiyon, diyabet konularında bilgilendirmeler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

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