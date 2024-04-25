Kavak'ta salep hasadı şenliği düzenlenecek

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle verilen, tıbbi ve aromatik bitki salep yetiştiriciliği eğitiminin ardından uygulamalı saha eğitimi alan üreticiler için hasat şenliği yapılacak.

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