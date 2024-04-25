Alaçamlı kadınlar topraksız tarım yapacak

Alaçam'da kadınların topraksız tarım yapabilmeleri için Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde sera açıldı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ile birlikte Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

"Alaçamlı kadınlar için mesleki eğitim merkezi projesi" kapsamında yapılan eğitim merkezinin Japonya'nın hibe desteğiyle hayata geçirildiği belirtilerek, proje ile kırsal bölgelerden kent merkezine göç eden kadınların eğitimi ve istihdamına katkı sunulmasının hedeflendiği bildirildi.