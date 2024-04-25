Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 10 şüpheli yakalandı.
Samsun'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 10 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde ruhsatsız silah bulunanların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, bıçak ve muştalar, çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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