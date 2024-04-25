Samsunspor'un berabere kaldığı maçta ağlayan 10 yaşındaki taraftar, futbolcularla buluştu

Yukatel Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında Marius Mouandilmadji'nin şutunda topun direkten dönmesi sonrası tribünde gözyaşına boğulan 10 yaşındaki Samsunspor taraftarı Eren Akman, tesislerde teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcularla buluştu.

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