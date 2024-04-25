Samsunspor'un berabere kaldığı maçta ağlayan 10 yaşındaki taraftar, futbolcularla buluştu
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında tribünde ağlayan 10 yaşındaki Eren Akman'ı tesislerinde ağırladı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında tribünde ağlayan 10 yaşındaki Eren Akman'ı tesislerinde ağırladı.
Yukatel Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında Marius Mouandilmadji'nin şutunda topun direkten dönmesi sonrası tribünde gözyaşına boğulan 10 yaşındaki Samsunspor taraftarı Eren Akman, tesislerde teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcularla buluştu.
Futbolcularla sohbet eden küçük taraftara galibiyet golünü kaçıran Marius Mouandilmadji'nin forması hediye edildi.
Gisdol ve futbolcularla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Eren Akman, tesislerden mutlu şekilde ayrıldı.
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