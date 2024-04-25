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        Samsunspor'un berabere kaldığı maçta ağlayan 10 yaşındaki taraftar, futbolcularla buluştu

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında tribünde ağlayan 10 yaşındaki Eren Akman'ı tesislerinde ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:49
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        Samsunspor'un berabere kaldığı maçta ağlayan 10 yaşındaki taraftar, futbolcularla buluştu
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında tribünde ağlayan 10 yaşındaki Eren Akman'ı tesislerinde ağırladı.

        Yukatel Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında Marius Mouandilmadji'nin şutunda topun direkten dönmesi sonrası tribünde gözyaşına boğulan 10 yaşındaki Samsunspor taraftarı Eren Akman, tesislerde teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcularla buluştu.

        Futbolcularla sohbet eden küçük taraftara galibiyet golünü kaçıran Marius Mouandilmadji'nin forması hediye edildi.

        Gisdol ve futbolcularla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Eren Akman, tesislerden mutlu şekilde ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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