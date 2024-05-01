MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a ziyarette bulundu.

Topsakal, AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen Kurnaz'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Topsakal, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında ifade ettiği gibi, bu ittifak ilelebet devam edecektir." dedi.

Kurnaz ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.