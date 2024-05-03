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        Havza'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Havza ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul öncesi öğrencilerine trafik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:47
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        Havza'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul öncesi öğrencilerine trafik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu spor salonunda İl Jandarma Komutanlığı ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, mobil eğitim pistinde Havza Anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Eğitime katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilerle trafik kuralları hakkında sohbet etti.

        Eğitimde eğlenceli anlar geçiren öğrenciler, akülü arabaları sürerken yaya geçitlerinde yaya rolü üstlenen jandarma personeline yol verdi.

        Ayvat, trafik eğitiminin önemine işaret ederek, "Çocuklarımıza trafik kurallarını ve trafikte saygıyı bu yaşlarda aşılamamız, geleceğin sürücülerinin daha duyarlı olmaları adına önemli. Trafik eğitiminin bu yaşlarda başlaması çok elzem bir durumdur." dedi.

        Parlak ise eğitim faaliyetlerinin eğitim dönemi boyunca sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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