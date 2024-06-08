Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline kilitlendi

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti' nin dün akşam ekrana gelen sezon finali Türkiye’yi ekrana kilitledi.

Dizinin oyuncularının başarılı performanslarıyla büyülediği bölüm sarsıcı hikayesiyle büyük beğeni topladı. 'Kızılcık Şerbeti' her hafta olduğu gibi reyting sıralamasında zirveye adını yazdırdı.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 10.69 izlenme oranı ve 29.95 izlenme payı, AB grubunda 10.61 izlenme oranı, 33.14 izlenme payı, Total grubunda ise 8.68 izlenme oranı, 24.85 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. 'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE REKLAM Sosyal medyayı sallayan dizi, #Kızılcık Şerbeti etiketi ile Türkiye’de 11 saat, Dünya gündeminde yaklaşık 5 saat kalarak X’in TT listesine girdi. Sezon finaline Ömer ve Görkem’in ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında yaşanan büyük kaos damga vurdu.

Sezon finalinde neler oldu? ÖMER VE GÖRKEM’İN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKTI Sezon finalinde; rahatsızlandığında Abdullah’a ulaşamayan Alev, onun verdiği sözleri tutmaması üzerine aldığı kararla Almanya’ya uçtu. Her fırsatta Doğa’ya çok değer verdiğini söyleyen Giray’ın gizemli bir kadına Doğa hakkında söyledikleri izleyenleri adeta ters köşeye yatırdı. Dizinin final sahnesinde nefesler tutuldu. Kıvılcım, Ömer ve Doğa ,Ünallar’a akşam yemeğe gittiğinde Nilay ve Görkem’in tartışması olayların fitilini ateşledi. Eteğindeki tüm taşları döken Nilay, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkiyi ifşa etti.