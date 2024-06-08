Samsun'da geç kalan öğrencileri polis motosikletle sınava yetiştirdi

SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giriş belgesini unutan ve geç kalan 2 öğrenci trafik polisleri tarafından yetiştirildi.

Samsun’da YKS için giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan erkek öğrencinin yardımına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. İki öğrenci Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne ait şahin ve motorize ekipleri tarafından sınav için eksik evrakını tamamlayarak motosikletle sınava girecekleri binaya yetiştirildi.