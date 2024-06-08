Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da geç kalan öğrencileri polis motosikletle sınava yetiştirdi

        SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giriş belgesini unutan ve geç kalan 2 öğrenci trafik polisleri tarafından yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da geç kalan öğrencileri polis motosikletle sınava yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giriş belgesini unutan ve geç kalan 2 öğrenci trafik polisleri tarafından yetiştirildi.

        Samsun’da YKS için giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan erkek öğrencinin yardımına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. İki öğrenci Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne ait şahin ve motorize ekipleri tarafından sınav için eksik evrakını tamamlayarak motosikletle sınava girecekleri binaya yetiştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Türkiye'deki tek boa türü mahmuzlu yılan görüntülendi!
        Türkiye'deki tek boa türü mahmuzlu yılan görüntülendi!
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili

        Benzer Haberler

        YKS için belgesini unutan ve geç kalan öğrencilerin yardımına polis koştu
        YKS için belgesini unutan ve geç kalan öğrencilerin yardımına polis koştu
        Samsun'da polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
        Samsun'da polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin açılışına k...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin açılışına k...
        Havza 'da YKS için adaylara araç tahsis edildi
        Havza 'da YKS için adaylara araç tahsis edildi
        Bakan Ersoy: FTI misafirlerinin dönüşleri sorunsuz şekilde organize edildi
        Bakan Ersoy: FTI misafirlerinin dönüşleri sorunsuz şekilde organize edildi
        Öğrencilere Karadeniz'deki biyoçeşitlilik gösterildi
        Öğrencilere Karadeniz'deki biyoçeşitlilik gösterildi