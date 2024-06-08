Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek, "Demokrasi olmayan bir seçim oldu" dedi ve kongre alanından ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk saatlerinde kongreyi terk etti.

        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı! Haberi Görüntüle

        Kongrede kısa süreliğine söz alan Yıldırım, ""Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        AZİZ YILDIRIM NİYE TERK ETTİ?

        Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.

        REKLAM

        "SEN SEÇİLMEDEN O KOLTUKTA OTURUYORSUN"

        Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.

        "KÜRSÜ İŞGAL EDİLMİŞTİR"

        Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir." derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

        Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek stadı terk etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Hülya Şellavcı davasında emsal karar! 2.5 milyon TL'lik koruyamadık tazminatı!
        Hülya Şellavcı davasında emsal karar! 2.5 milyon TL'lik koruyamadık tazminatı!
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Kavurucu sıcaklar kapıda!
        Kavurucu sıcaklar kapıda!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili