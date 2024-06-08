Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunda yine her sene olduğu gibi benzer manzaralar yaşandı. Kimi öğrenciler sınava geç kalırken, kimi öğrencileri de polis ve zabıta ekipleri sınav yerlerine yetiştirdi
Avcılar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan ve sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına motosikletli zabıta koştu.
Temel Yeterlilik Testi’ne geç kalan 10 öğrenci polis ekipleri, tarafından sınava yetiştirildi.
YKS'de, her yıl görülen 'geç kalma' manzaraları bu sene de yaşandı. Antalya'da sınava yaklaşık 3 dakika geciken adaylardan biri yüzünü kapatarak okulun kapısından hızla uzaklaştı.
Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.
Bartın ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için yanlış okula geldiğini ve kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.
Edirne'nin "filozof hurdacısı" Şevki Kılıç, 81 yaşında torununa ve gençlere örnek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.
Abdulhamit Han Ortaokulu’ndaki sınava 6 dakika geç gelen bir öğrenci demir kapıdaki görevliyle içeriye girebilmek için konuştu. Genç öğrenci ne kadar yalvarsa da okula alınmadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne bir dakika ile geç kalan öğrencilerin hayalleri yıkıldı. Bir dakika ile bir yılı kaybeden öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.
Nevşehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak öğrencileri taşıyan 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 öğrenci sınava dakikalar kala polis aracıyla yetiştirildi.