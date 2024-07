AK Parti'li Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 15 Temmuz'un Türk tarihinin kahramanlıkla yazılmış en büyük destanlarından biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'da Türk halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ölümü göze alarak silahlara aldırmadan darbecilere cesurca karşı koyduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

Karaaslan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her geçen gün daha çok çalışarak ve güçlenerek yoluna devam eden ülkelerinin milli birlik ve beraberliklerinden aldıkları kuvvet ve milletin her an yanlarında olan desteğiyle gelecek yürüyüşünü sürdürdüğünü belirterek, “15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Türkiye'nin her yerinde darbecilerin karşısına dikilerek bu büyük ihanet girişimine geçit vermeyen, vatan topraklarına ölümüne sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.