Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'yi Yenidoğan Mahallesi Muhittin Hoca Sokağı'ndaki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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