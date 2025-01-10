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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:16
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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'yi Yenidoğan Mahallesi Muhittin Hoca Sokağı'ndaki adresinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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